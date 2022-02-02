HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, kamyonların şehir içerisine girmesinin engellenmesine yönelik kararların uygulama yetkisinin İl Trafik Komisyon Başkanlığında olduğunu belirtti.

Günsal, yaptığı yazılı açıklamada, market kamyonlarının ilçe merkezine girmesinin şikayet konusu olduğunu aktardı.

İlçe merkezinde yaşanan sıkıntılardan dolayı söz konusu kararların belediyenin talebi üzerine İl Trafik Komisyonunca alındığını belirten Günsal, şunları kaydetti:

"Belediyemiz zabıta birimlerinin yük indirme aşamasında oluşan kaldırım işgalleri haricinde yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Market kamyonları tarafından oluşturulan kaldırım işgallerine karşı ise idari para cezaları kesintisiz olarak uygulanmaktadır. Ayrıca gelecek olan yük indirme kamyonlarına duba, palet, kasa gibi cisimler ile yer ayıran marketlere de zabıtamız tarafından cezai işlem uygulanıyor. Kamyonların şehir içerisine girmesinin engellenmesi konusunda zabıtamız tarafından yaptırım uygulanamamaktadır."

Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği yeni yönetimini seçti

Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği başkanlığına Arif Kuday seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir tesiste düzenlenen 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Kuday, yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyerek, güzel çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Toplantıya dernek üyeleri katıldı.