KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanı Yunus Emre Şahbaz'ın karışık dövüş sanatları müsabakasına katılacağı belirtildi.

Edirne Şahi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, bu alanda dünya şampiyonluğuna imza atan Şahbaz'ın İstanbul'da 29 Ocak Cumartesi günü çıkacağı müsabakada Yusuf Gencer ile karşılaşacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Şamil Doğu Delen, müsabaka günü Şahbaz'ın yanında olacaklarını belirterek, "Spora, gençlere hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarında başarıyı üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın bir televizyon kanalında saat 21.00'de yayınlanacağı kaydedildi.

Keşan'ın 100. yılı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Keşan'ın 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Helvacıoğlu, "Edirne'deki gururumuz Burak İşçimen hocamızın misafiri olduk. Kendisiyle Keşan'ımızın 100. yılında Trakya Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde görüşmelerde bulunduk. Etkinlikler çerçevesinde üniversitemiz ile yıl sonu şenlikleri, spor şenlikleri, mezuniyet şenlikleri, kültür ve sanat etkinlikleri yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İşçimen de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Keşan'ın 100.yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katkı sunacaklarını kaydetti.

Ziyaretin ardından Helvacıoğlu ve beraberindekiler Trakya Üniversitesi Sosyal Tesisler bahçesine fidan dikti.