KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde merhum belediye başkanları Müftü Raşit Efendi ve Hüseyin Yazır mezarları başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu törende yaptığı konuşmada, Keşan'ın ilk belediye başkanı Müftü Raşit Efendi'yi ölümünün 93. yıl dönümünde ve Hüseyin Yazır'ı da ölümünün 43. yıl dönümünde anmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Ankaralı olan Raşit Efendi'nin Balkan Savaşları'ndan önce müftülük görevi için Keşan'a geldiğini ve yıllarca görev yaptığını ifade eden Helvacıoğlu, "Keşan'ın ve Trakya'nın kaderini etkileyen tarihsel olaylarda önemli rol oynamıştır. Müftü Raşit Efendi, dini görevinin yanı sıra dini göreviyle bütünleşerek milli mücadele dönemi kahramanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yazır'ın da Keşan için önemli hizmetler yaptığını belirten Helvacıoğlu, "Keşanlılar tarafından çalışmalarıyla takdir gören belediye başkanlarından biri olmuştur. 22 Ocak 1979 tarihinde yaşamını yitiren Hüseyin Yazır'ın 41. ölüm yıldönümünde kendisini Keşan Belediyesi olarak, ailesi ve sevenleri ile birlikte anıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dua okundu.

Okullarda karne heyecanı

Gazi Özel Eğitim Okulu öğrencileri Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle karnelerini aldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, özel öğrencilerin karne mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Törenin ardından Helvacıoğlu öğrencilerle birlikte ok attı.

Törene, Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve aileler katıldı.

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