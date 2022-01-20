EDİRNE (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Okyar, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Canalp, Okyar ile bir süre görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş'a ziyaret

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yöneticileri, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Özbaş, ziyarette yaşlı, engelli, çocuk ve kadınlara yönelik sosyal hizmet, sosyal yardım ve psikososyal destek gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Selen Erden de sığınmacı ve göçmenlere yönelik uygulanan hizmet modelleri ile dernekle yapılabilecek çalışmaları aktardı.

Ziyarette "2020 Yılı Edirne/Pazarkule Müdahale Raporu" ve "2020 Yılı Edirne/Pazarkule Sınırdakiler" dergisi Öbaş'a takdim edildi.

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, elektriğe gelen zamlar sonrası vatandaşların zorlandığını belirtti.

Zamlı faturaların hanelere gönderilmeye başlandığını belirten Gaytacıoğlu, şunları kaydetti:

"Elektrik lüks değil zorunlu ihtiyaçtır. Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi ve yapılan diğer özelleştirmelerle elektriğin kamusal bir hak olduğu gerçeğini unutturmak istiyorlar. Bu zamlarla vatandaş evinde elektrik kullanamayacağı gibi tarlasını sulamak için de kullanamayacak. Bu kadar zam yapmak için sadece ekonomi bilmemek yetmez insaf ölçüsünü de kaçırmak gerekir. Bunun sonu karanlıktır. Şimdi ödenmeyen faturaların sayısı daha da artacak."

Gaytancıoğlu, CHP iktidarında elektrik, su gibi temel insani hakların kar amacı güdülmeden sağlanacağını kaydetti.