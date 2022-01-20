ENEZ, EDİRNE (AA) - Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Kaymakamlık ile Edirne İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğinde Enez SYDV Aile Destek Eğitimi Merkezi'nde açılan istihdam garantili "Kadın üst giysileri dikimi kursu" tamamlandı.

Merkezi ziyaret eden Göktaş, kursu tamamlayan kadınları tebrik ederek yeni hayatlarında başarı diledi.

Ziyarette İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Enez İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Tatar, Keşan İŞKUR Şube Müdürü Mehmet Yazıcı, Enez SYDV Müdürü Özlem Esengin ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeşim Saylak da yer aldı.

Havsa Belediye Başkanı Balkan, öğrencilere top hediye etti

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Cumhuriyet İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Balkan, daha önce sözünü verdiği futbol, basketbol ve voleybol toplarını da öğrencilere hediye etti.

Öğrencilere verdiği sözü tuttuğunu belirten Balkan, çocukların yüzündeki gülümsemenin her şeyden önemli olduğunu ifade etti.