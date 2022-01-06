KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanlığı İzzetiye ve Paşayiğit mahallerindeki toplu taşıma ile ilgili düzenleme yapıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Komisyonu İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Konuyla ilgili vatandaşlar dağıtılan afişlerle bilgilendirildi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, İzzetiye ve Paşayiğit mahallelerinde toplu taşıma sistemi iyileştirme ve yenileme çalışmaları başladığını, konuyla ilgili tebliğlerin taşımacılara yapıldığını belirtti.

-"Yerlere izmarit ve çöp atmayalım"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlardan yerlere çöp ve izmarit atmamalarını istedi.

Helvacıoğlu, eski itfaiye bahçesinde Temizlik İşleri Müdürü Mücahit Erdoğan ve temizlik personeli ile toplantı düzenledi.

Vatandaşlardan çevreye çöp ve izmarit atmamalarını isteyen Helvacıoğlu, bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Cadde ve sokakları temizleyen çalışanların şehrin gizli kahramanları olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onların işlerine nasıl destek olabiliriz. Onun için buradayız. Sizlerin daha temiz bir Keşan'da yaşamaları için onlar yoğun emekler veriyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyuluyorlar. Onlar sayesinde her sabah tertemiz bir güne uyanıyoruz. Daha güzel, daha temiz bir Keşan için çalışan bu emekçi kardeşlerimizin sizlerden bir istekleri var.

Çok küçük ve yapılması çok kolay bir istek. Lütfen yerlere izmarit ve çöp benzeri şeyler atmama, atanları da uyarma konusunda hassas olalım istiyoruz."

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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