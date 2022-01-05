EDİRNE (AA) - Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Selimiye Camisi restorasyonu ve kentte devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Güneren'e teşekkür etti.

Sosyal medyada çocuklarla ilgili yapılan paylaşımlara tepki

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, çocuklara yapılan yardımlarla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan rahatsız olduklarını söyledi.

Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Tabip Odası Lokali'nde düzenlediği toplantıda, sosyal medyada kontrol mekanizması olmadan paylaşımlar yapıldığını iddia etti.

Çocuklara yapılan yardımlarla ilgili paylaşımların rahatsızlık verici olduğunu aktaran Tanrıkulu, "Bu şekilde yapılan paylaşımlarda çocukların haklarının istismar edildiğini düşünüyoruz. Kimi zaman ebeveynlerin kimi zaman yöneticilerin düşünmeden gerçekleştirmiş oldukları bu tür davranışların çocukların kişiliği dahi örselenebilecek istismar olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır." dedi.

İyi niyetli de olsa bu tür paylaşımlarla çocukların kişilik haklarının zedelendiğini savunan Tanrıkulu, önemli olanın çocukların üstün yararının ve gelecekte dijital medyada unutulma hakkının gözetilmesi olduğunu kaydetti.

Keşan Belediyesi Alo Çözüm Masası 2021'de 13 bin 130 çağrıya cevap verdi

Keşan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçaman, Alo 153 Çözüm Masası'nın 2021 yılında 13 bin 130 çağrıya cevap vererek gelen istek, talep ve şikayetlere çözüm ürettiğini bildirdi.

Paçaman, Alo 153 Çözüm Masası'nın sorunların giderilmesi ve vatandaşlar tarafından gelen soruların cevaplandırılması adına 7 gün 24 saat boyunca başvuruları anında değerlendirildiğini belirtti.

Belediye hizmet binasında faaliyet gösteren Çözüm Masa biriminde de hizmet verildiğini aktaran Paçaman, şunları kaydetti:

"Çözüm Merkezi ile birlikte vatandaşlarımız birim birim gezmekten kurtuldu. Çözüm Masamız, hizmeti vatandaşın ayağına götürerek, vatandaşın zaman kaybetmesini önlüyor, güvenilir ve kolay ulaşabilir bir yönetim anlayışını hakim kıldı.

Konusunda uzman personelimiz ile Çözüm Masası, vatandaşımızın tüm işlemlerini çok kısa sürede sonuca ulaştıran, o anda çözüm üreten bir anlayış ile hizmet veriyor. Vatandaşlarımız 7/24 çözüm masamıza ulaşarak, çözüme giden en kısa yolu bulabilir."

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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