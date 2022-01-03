LALAPAŞA, EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Örgütü Lalapaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanı Fevzi Pekcanlı yaptığı yazılı açıklamada, adım adım iktidara yürüdüklerini savunarak bu yolda gezilmedik ilçe, gezilmedik köy ve dinlemedik vatandaş bırakmayacaklarını belirtti.

Lalapaşa'da vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinlerken hem de partilerinin yaptıkları çalışmaları anlattıklarını aktaran Pekcanlı, "Partimizin çalışmalarını anlatıp, halkımızı da dinleyerek genel merkeze bir rapor sunacağız." ifadelerini kullandı.

Pekcanlı, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek vatandaşların mutsuz olduğunu ileri sürdü.

Ziyarete, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilçe belediye başkanları, parti ve meclis üyeleri de yer aldı.

Yayalara yol vermeyen sürücüler kameralara yakalandı

Keşan'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden yaptığı uygulamada, yayalara yol vermeyen araçların sürücüleri denetledi.

Kameralardan tespit edilen 4 sürücüye 3 bin 552 TL idari para cezası uygulandı.

Arazide bulunan akbaba Keşan'da misafir ediliyor

Enez'de bulunan akbaba, Keşan Belediyesi Geçici Bakım Evi'ne getirildi.

Bir arazide uçamayan akbabayı gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yorgun düştüğü belirlenen akbabayı alarak Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hazırlanan kafeste misafir edilen akbabanın durumu hakkında bilgi aldı.

Veteriner Hekim Hasan Nural, akbabanın genel durumunun iyi olduğunu, sağlık durumuna göre ilerleyen günlerde akbabanın merkezde kalıp kalmayacağına karar vereceklerini söyledi.

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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