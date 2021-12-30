KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı akşamı bazı tedbirler aldı.

Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada ilçede yılbaşı akşamı gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Yılmaz, "Yılbaşı gecesi zabıta hizmetleri kapsamında; disiplinli, planlı, modern hizmet ve çalışmalarla sağlıklı, huzurlu, kurallı bir Keşan için var gücümüzle tüm ekibimizle çalışacağız. Bu vesileyle 2022 yılının ilçemize ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış, bereket ve sağlıklı günler getirmesini temenni ediyor, tüm hemşerilerimize mutlu, daha aydınlık, güzel yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Keşan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında 3 araç sürücüsüne 10 bin 329 lira idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda yaptıkları huzur ve güven uygulamasında, 588 kişinin sorgulamasını yaptı.

Umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada 3 şeffaf kilitli poşet içerisinde bir miktar eroin ile 12 alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 3 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 10 bin 329 lira idari para cezası kesildi.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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