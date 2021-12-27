GÜRKAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

EDİRNE (Habermetre) - Özel Filiz Okulları'nda eğitim gören ve her gün okula Edirne'nin Havsa İlçesi'nden gelen Kıvanç Çankaya ve Hakan Efe Erçelik, Belediye Başkanı Recep Gürkan'a sosyal medya hesapları üzerinden ulaştı. Yağmurda, soğukta minibüs beklediklerini belirten öğrenciler, Devlet Karayolları üzerine durak talebinde bulundu.

Bunun üzerine Gürkan'dan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kıvanç Çankaya ve Hakan Efe Erçelik'i eğitim gördükleri okulda ziyaret etti. Özel Fili Okulları'nın kurucularından Kemal Uğur Özaltay ile Kampüs Müdürü Çağdaş Değirmencioğlu tarafından karşılanan Belediye Başkanı Recep Gürkan, öğrencilerin durak taleplerini değerlendirerek, bu konuyu çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.

Öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Gürkan, yıllar sonra tahta başına geçip, ders vermeyi de ihmal etmedi.

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