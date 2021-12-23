KEŞAN, EDİRNE (AA) - TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, dünyanın her yerinden insanların iklim krizinin etkisini azaltmak için mücadele ettiğini bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, iklim krizinin gün geçtikçe derinleştiğini belirtti.

Dünyanın her yerinden çevre aktivistlerinin iklim krizinin etkisini azaltmak üzere ormansızlaşmaya, arazi tahribatına, kirliliğe ve monokültür tarıma karşı mücadele ettiğini aktaran Çoğal, şunları kaydetti:

"Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Global Witness, 2020 yılında yayımladığı raporda, 227 yaşam savunucusunun yaşam haklarının elinden alındığını açıklamıştı. Kaybettiğimiz insanların çoğu yerli halklardan ve doğayla uyumlu yaşam sürdüren bireylerdendi."

- Keşan Belediyesi yazarlık mektebi açıyor

Keşan Belediyesi tarafından yazarlık mektebi açılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesinin kültür ve sanat konusunda yine bir ilke imza attığı belirtildi.

Açıklamada, Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi işbirliği ile lise öğrencileri ve eli kalem tutan yetişkinler için, şiir, öykü roman, deneme, biyografi, portre yazma yeteneği olan liselerde 25 gence on iki hafta boyunca her biri iki saat süren edebiyat atölyelerinde yazarlık eğitimi verileceği aktarıldı.

Yazarlık Mektebi için başvuru ve bitiş tarihinin 3 Ocak 2022 Pazartesi olduğu belirtilen açıklamada, "Yazarlık Mektebi eğitimine katılacakların Keşan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler. Eğitimler Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve TYB Sakarya Şubesi Başkanı Fahri Tuna tarafından verilecek." ifadeleri kullanıldı.

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Saadet Partisi Edirne İl İdare Amiri İsmail Yüksel, gelir dağılımında adaleti sağlamanın tek yolunun üretimi artırmak, artırılan ürüne sahip çıkmak ve adil bir gelir dağılımı sağlayabilmek olduğunu bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de gelir eşitsizliğinin son 15 yılda artmaya devam ettiğini ve son üç yıldaki ekonomik yavaşlamanın tüm nüfus gruplarının gelirlerini azalttığını savundu.

En zengin yüzde 10'un tüm gelirin yüzde 54,5'ini alırken, en yoksul yüzde 50'nin payının sadece yüzde 12 olduğunu iddia eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Bugün, en yoksul yüzde 50, ortadaki yüzde 40 ve en üstteki yüzde 10 sırasıyla toplam milli servetin yüzde 4'ünü, yüzde 29'unu ve yüzde 67'sini elinde tutuyor. İşsizliği önlemenin, fakirliği yenmenin, gelir dağılımında adaleti sağlamanın tek yolu üretimi artırmak, artırdığımız ürünümüze sahip çıkabilmek ve adil bir gelir dağılımı sağlayabilmektir. Biz Saadet Partisi olarak 'Yaşanabilir bir Türkiye' derken bunu vadediyoruz."

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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