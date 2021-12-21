EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, Hamzabeyli Sınır Kapısı GTİ Tır Parkı'ndaki genişletme çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, sınır kapısını ziyaret etti.

Tır parkındaki çalışmaları yerinde inceleyen Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı.

Yeşilay tanışma ve kaynaşma kahvaltısı

Yeşilay Edirne Şubesi ve Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü ortaklığında Yeşilay gönüllülerine yönelik tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlendi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinliğe Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Trakya Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, kurum müdürleri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü Başkanı Betül Esra Yılmaz, bağımlılıklarla mücadele kapsamında gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kahvaltı ve konuşmalardan sonra öğrenciler arasında çekiliş yapılarak kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Pilates kursu başladı

Keşan Belediyesi tarafından ücretsiz pilates kursu başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurs kapsamında ilk eğitim Keşan Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Haftada iki gün gerçekleşecek pilates kurslarında katılımcılar spor koordinatörü Mürvet Buruk nezaretinde çalışacak.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sanat Merkezi'ndeki çalışmaların ilçe için hayırlı olmasını diledi.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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