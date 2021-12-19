KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi, Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'ndaki üretici kadınlara yönelik eğitimlere devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak Biyolog Can Kayacılar'ın katılımıyla "Fonksiyonel gıdalarda yeni nesil üretim şekli ve katma değeri yüksek ürünler" konulu bilgilendirme toplantısı yaptı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üretici kadınlarımıza hem bilimsel hem de pratik anlamda eğitimler verdiklerini belirtti.

"Kadınlarımızın hem bilgilerini tazeliyor hem de onlara yeni bakış açıları kazandırıyoruz." diyen Tanrıkulu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatlarıyla kurulan bu pazarda yer alan kadınlarımıza yönelik eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu eğitimler neticesinde üretimdeki çeşitliliği ve Edirne'de üretim yapan kadınlarımızı yeni üretim alanlarına geçmesi için çok ciddi çalışmalara yapıyoruz. Lavanta, hünnap, kızılcık, güvem gibi yeni ürünler ve kuskus, tarhana, konserve, salça, sirke gibi yeni üretim şekilleri hakkında bilgiler veriyor, üretimi arttırmaya çalıyoruz. Bu konuda Biyolog Can Kayacılar'dan da destek aldık"

Keşan'da yaşlıların el ve ayak bakımları evde yapılacak

Keşan Belediyesi, evde hizmet modeli çalışmalarına bir yenisi daha ekledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlıların el ve ayak bakımlarının evde yapılabilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

"Her zaman vatandaşımızın yanındayız, zorlukları birlikte aşıyoruz." diyen Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Güzellik salonundan Hacer Baydar Evci ve Halime Akdeniz ile engelli ve yaşlı bireylerimizin en önemli sağlık ihtiyaçlarından olan el ve ayak bakımını sağlamak için planlamalarımızı konuştuk. İhtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerimizin yaşadıkları zorlukları aşmaları ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri için gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Her zaman onların yanlarındayız."

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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