EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, suyun verimli kullanılması için sulama yatırımlarının hızla tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde tarımın büyük önem kazanarak ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti.

Süloğlu ilçesindeki Tatarlar Göleti'nin yapılarak vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma ve gıda kıtlığı dikkate alınarak ilerde daha büyük felaketler yaşanmaması için Tatarlar Göleti gibi irili ufaklı bütün sulama yatırımlarının hızla tamamlanması, var olanların da modernleştirilmesi gereklidir. Edirne'deki bütün sulama projelerini dikkatle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini gündeme getirirken diğer yandan da projesi yapılmış ya da yapımı sürenlerin de bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Sulama ülkemiz için hayati önemdedir. Ekonomimize sağladıkları katkı, o bölgedeki çiftçilerimizdeki verim artışı dikkate alındığında bu baraj ve göletler için harcanan miktarlar çok düşük kalmaktadır. Suyu en iyi şekilde saklamalı ve korumalıyız."

Edirne Tabip Odası'ndan açıklama

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Trakya Üniversitesi TIp Fakültesi Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, sağlık sisteminin toplum sağlığı için artık önemli bir risk halini aldığını savundu.

Mevcut sistemin, toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske attığını ileri süren Altun, halkın sağlığının da tehlikeye girdiğini iddia etti.

Sağlık emekçilerinin salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını savunan Altun, "Binlerce hekim istifa ederken, emekli olurken; genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurtdışına göç ederken, tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı ile görüşme taleplerimizi defalarca ilettik." dedi.

Keşan'da istihdamı artırma çalışmaları

Keşan Belediyesi ile İŞKUR Hizmet Noktası işbirliğinde yapılan çalışma kapsamında 25 kişi Telekomünikasyon Kurumsal Çağrı Merkezi'nde işe başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, istihdamı artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yeni alımların süreceğini aktaran Helvacıoğlu, "Çağrı merkezinin 3. tur alımları ile 35 kişiye daha istihdam olanağı sağlayacağız. Vatandaşlarımızın refahını artırmak ve şehrimizin vizyonunu geliştirmek için kurumsal işbirliklerine büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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