EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, haksız fiyat artışları ve stokçuluğun ülkenin en büyük meselelerden biri olduğunu belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de doların yükselme grafiğin ekonomik belirsizliği tetiklediği, bu hal fırsatçıları, kolay para kazanmanın yolunu arayanları, vicdanı ve merhameti olmayanları da harekete geçirdiğini bildirdi.

Her saat başı fiyat etiketi değiştiren marketler ile stokçuluk yaparak malın piyasada bulunma oranını düşürerek zamları tetikleyen üreticilerin ortaya çıktığını ifade eden Tercan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ekonomik sorunlar hem üreticiyi hem tüketiciyi elbette etkilemektedir. Ama bazıları da 'Yağmurda ağlayanla gülen belli olmaz' misali bu ekonomik atmosferi vurgun dönemi olarak görmektedir. Bu durum piyasayı çıkmaza soktuğu gibi, iğneden ipliğe her şeye zam furyası olarak yansımaktadır. Saat başı, günlük fiyat değişikliği kontrol edilmezse dar gelirli insanlarımız büyük sıkıntı yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu durumun farkında olarak 'Stokçuluk haramdır. Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek. Bu işin üzerine gideceğiz' demiştir. MHP Lideri sayın Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta üretici firmalara 'temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri' yönündeki daveti ve 'Giyinme, beslenme ve barınma sorunlarının hep birlikte, vicdan seferberliğiyle üstesinden gelmek mümkündür' şeklindeki dayanışma çağrısı da anlamlı olmuştur. Vicdan, merhamet bu toprakların özüdür. Fırsatçılar yanlış yoldan dönmelidir."

"Asgari ücretlinin maaşındaki erime akıl almaz boyuta ulaşmıştır"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, Türkiye'de hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi.

"Maalesef sözde büyüyoruz ama insanımız her geçen gün daha da fakirleşiyor." diyen Tekin, "Asgari ücretlinin maaşındaki erime akıl almaz boyuta ulaşmıştır. Yıl başında, yaklaşık 385 dolara tekabül eden bir asgari ücretlinin maaşı, bugün 206 dolar seviyelerine gerilemiştir. Hayat pahalılığı böyle artmaya devam ettikçe, enflasyon sürekli artıp, alım gücü de sürekli düştüğü müddetçe yapılan zammın hiçbir önemi kalmaz" ifadelerini kullandı.

AA / Gürkan Arda - Son Dakika Haberleri

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