EDİRNE (AA) - Edirne'de sağlık personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) eğitimi verildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu hastaneleri ve hastane öncesi acil sağlık hizmetleri personellerine Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi'nce 22 Kasım'dan bu yana KBRN farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitim ile hastane öncesinde ve hastanelerde KBRN vakalarına yaklaşım, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, dekontamisyon yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden YEDAM'a ziyaret

Edirne Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, YEDAM'ın davranışsal bağımlılık konusunda farkındalığı artıran işler yaptığı belirtildi.

Kurumlar arası işbirliği konularının görüşüldüğü ziyarette, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, başkan yardımcısı Dr. Şebnem Tosun Ergin, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Şube Müdürü Yıldıray Çetintaş yer aldı.