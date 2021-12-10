KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Adliyesi'ni ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yargı çalışanlarının gününü kutladı.

Yargı çalışanlarının büyük bir sorumluluk ve gururla çalıştığını aktaran Helvacıoğlu "Adaletin tecellisinde fedakarlıkla ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan yargı çalışanlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

Keşan Belediyesinde 79 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmesi başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikasını bağlı işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri belediyede yapılıyor.

Keşan Belediyesinde çalışan 79 işçiyi kapsayan görüşmelere Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen, DİSK Genel İş Keşan Belediyesi İşyeri Baştemsilcisi Kamil Tunca, Temsilci Murat Karavil, Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Doğru ve Keşan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Orkan Özkaya da katıldı.

Toplantıda Keşan Belediye Başkanlığına sunulan sözleşme taslağı maddeleri ele alındı.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı işçiler arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Hem belediye hem de çalışanların hakkını hukukunu, ihtiyaçlarını karşılayan bir sözleşmeyi hep birlikte imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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