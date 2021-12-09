KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'de Kanser Danışma Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürlüğü Gülden Yörüten Toplantı Salonunda, kentteki kanser çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi ve bu konudaki çalışmalara öneri ve katkı sağlamak üzere fikir alışverişinde bulunuldu.

Dr. Merve Doğan Canbulat da kanser ile ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıya, Edirne Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mert Sümer, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Tosun Ergin, Şube Müdürü Yıldıray Çetintaş, KETEM sorumlu hekimleri, özel hastanelerin yöneticileri ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalından temsilciler katıldı.

Kanser Vakfı yöneticileri Keşan Belediyesi'ni ziyaret etti

Kanser Vakfı yöneticileri Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, akademisyenler ve Vakıf temsilcileri kanser hastalığı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirleten Helvacıoğlu, "Nazik ziyaretleri ve farkındalık oluşturan başarılı çalışmalarından dolayı yöneticilerimizi kutluyoruz."ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Prof. Dr. Deniz Arslan Kanser Vakfı Başkanı Azize Öztürk ve Vakıf yöneticileri Hasan Bacıoğlu, Engin Doğru, İklima Varan ve Mustafa Hulusi Arat Otizm Derneği Proje Koordinatörü Gürkan Öztürk yer aldı.

Keşan'da metruk evler yıkılıyor

Keşan ilçesinde metruk evler ekipler tarafından yıkılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki metruk ev sorununun tamamen ortadan kaldırılacağını belirtildi.

Ekiplerin 238. metruk evi yıktığı aktarılan açıklamada, "Metruk evlerin suç ve tehlike unsuru oluşturan yerlere dönüşmemesi için büyük çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz metruk ev yıkımlarına devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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