EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın katıldığı B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi'nde "Balkan Belediyeler Birliği" kurularak, sonuç deklarasyonu imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede ortak deklarasyon öncesinde yaptığı konuşmada, mülteci sorununa dikkat çekerek, zirveyle birlikte Balkan Paktı'ndan bu yana belki de bu kadar güçlü bir örgütlenme meydana geldiğini söyledi.

Göç sorununun sadece bir şehrin ya da sadece bir ülkenin sırtında olmaması gerektiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu yükün paylaşılması gerekir. Bu yükü paylaşmak, belli bir bütçe, belli bir ödenek ayırıp, alın hepsini siz üstlenin demek de değildir. Bu adaletin örnek almaya çalıştığımız sisteme karşı bakış açımızı zayıflatır, güçsüzleştirir, inancımızı yok eder. Bugün göç anlamında Türkiye'nin kendi eksiklerini bir tarafa bırakıp, göç anlamında yaşadığı, kelimenin tam anlamıyla budur. Bazen 6 milyon bazen 9 milyon nüfustan bahsediliyor, bunda en büyük payı yaşayanlardan birisi İstanbul."

Edirne'ye geçen yıl şubat ayında 350 binin üzerinde düzensiz mültecinin geldiğini belirten Gürkan, "Benim şehrimin nüfusu 200 bin. O insanlara baktıkça elinizde, cebinizde, mutfağınızda ne varsa vermek istiyorsunuz. Ama yetmiyor. Böyle bir organizasyonu öyle kısa sürede kuramıyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir sorun. Bu sadece Avrupa'nın değil dünyanın da bir sorunu ama biz kendi evimizin bahçesini temizlemek anlamında AB'nin ben sadece para vereyim, geri kalanını siz halledin mantığından ayrılması gerekiyor, değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gürkan, önemli ve tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Zirvede Balkan Belediyeler Birliği kurularak, sonuç deklarasyonu imzalandı.

Üniversitede kamu ihale mevzuatı eğitimi düzenlendi

Trakya Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen program öncesi yaptığı konuşmada, eğitimin kamu idarelerinin yetkili ve çalışanları tarafından gerçekleştirilen ihale ve tedarik faaliyetleri sürecinin sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Zafer, eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve üniversite iş birliği ile gerçekleşen eğitimde, üniversite personeline yönelik kamu ihale mevzuatı ile satın alma iş ve işlemlerine yönelik bilgiler verildi.

Eğitimde uzman Emin Akınaltuğ da sunumlar gerçekleştirdi.