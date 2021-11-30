Trakya Üniversitesi (TÜ) Yeşil Trakya biriminin Geri Dönüşüm çalışmaları kapsamında TÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından toplanan 3 bin 300 kilogram kağıt atık, geri dönüşüme kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi'ne uygun olarak çevreyi koruma, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla çalışmalarını yürüten Trakya Üniversitesi, birimlerinde geri dönüşüm faaliyetleri artarak devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 3 bin 300 kilogram kağıt atık toplandı, geri dönüşüme kazandırıldı. Geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde yaklaşık 50 yetişkin ağaç korunarak 530 kilogram sera gazı etkisi azaltıldı.

Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm çalışmalarına vermiş oldukları destek nedeniyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler, Fakülte Sekreteri İbrahim Yılmaz ve Sıfır Atık Birim Sorumlusu Ömer Şahin'i ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti.

"Batı Trakya Türklerinin Gür Sesi: Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi" kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda görev yapan ve TÜ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine devam eden Murat Derin tarafından kaleme alınan "Batı Trakya Türklerinin Gür Sesi: Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi" isimli kitap Batı Trakya'daki BAKEŞ'in 50. yayını olarak yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yazar Derin, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret ederek yeni kitabını takdim etti.

Kitap ile ilgili açıklamada bulanan Derin, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in en büyük eseri ve mirası olan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi'nin siyasi tarihini ele alan bu eserin, bilim dünyasına ve konulara ilgi duyan araştırmacılara faydalı olması amacıyla kaleme aldığını belirtti.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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