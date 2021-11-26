KEŞAN, EDİRNE (AA) - Engelli derneklerinin temsilcileri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, 1-3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılacak etkinlikleri planladıklarını söyledi.

Engellilerin hayatını kolaylaştırabilmek adına her türlü gayreti göstererek, onların yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu şehirde nerede belediyemize ihtiyaç duyan bir hemşehrimiz varsa bütün iyi niyetimizle, bütün gayretimizle ve bütün samimiyetimizle yanında olmaya çalışıyoruz. Her daim nerede bize ihtiyaç duyan bir hemşehrimiz varsa onun yanında olmanın gayretinde olacağız."

Meriç'te avcılık kursu düzenlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nce Meriç ilçesinde avcılık kursu verildi.

DKMP Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamada, Meriç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile kasım ayında avcılık eğitim kursu düzenlendiği belirtildi.

Kursta başarılı olan 15 kursiyere belge verileceği kaydedildi.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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