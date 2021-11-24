EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında belediyede yapılan meclis toplantısında 2022 yılı bütçesi görüşüldü.

Bütçe görüşmeleri öncesi Gürkan, tüm öğretmenlerin günlerini kutladı.

Yarın Edirne'nin kurtuluşu yıldönümün kutlanacağını anımsatan Gürkan "Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları kanlarıyla bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun. Edirne'mizin kurtuluşunun 99. yıldönümü de kutlu olsun." dedi.

Daha sonra Edirne Belediyesi 2022 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Nehirler beton üretim yerleri değil, canlıların yaşam ortamıdır"

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Edirne'de Meriç Nehri kıyısında bulunan kum ocağı bünyesinde faaliyet gösterecek hazır beton, kilit parke taşı üretim tesisi ve ahşap işleme atölyesinin yerinin yanlış olduğunu ileri sürerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verdiği karara ilişkin dava süreci başlattıklarını belirtti.

Eren, beton üretim tesisi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, taşkın alanlarına ağaç dikilmesi bile yasakken beton santrali kurulduğunu, Meriç Nehri'nden aşırı çıkartılacak kumun ekolojik dengeyi de bozacağını savundu.

Beton tesisleri yaparak değil doğal yaşamın desteklenmesi gerektiğini anlatan Eren, "Nehirler beton üretim yerleri değil, canlıların yaşam ortamıdır. Buraya beton tesisi yapılacağına balık ve canlıların doğal alanda üremesi ve artması için çalışılmalıdır. Kentimizde turizmin gelişmesi için su sporları ve sayfiye alanı olarak kullanımı sağlanmalıdır" dedi.

Eren, söz konusu tesislerle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun mutlaka çıkarılması gerektiğini söyledi.

Firmanın genel müdürü Ahmet Yılmaz'da Meriç Nehri kenarına yapılan yatırımla çevreye ve doğaya zarar vermediklerini, kentin ekonomisine destek verecek modern tesisler kurduklarını belirtti.

Meriç Nehri'nden çıkardıkları kumun Edirne'ye katkısı olduğunu ileri süren Yılmaz, "Biz Edirne'de camiden, okuldan, askeriyeden, çocuk oyun parklarından, hiç bir tanesinden ücret almıyoruz, ürettiğimiz kumdan. Bunların bilinmesini istiyoruz." dedi.

-Demir suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ay başında Keşan Belediye İşhanı yıkımı sırasında esnaf ile hurdacılar arasında yaşanan arbede sonrası İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe'nin kendisini aradığını durumu anlattığını belirtti.

Kendisinin de durumu aktarması sonrası Vali Ekrem Canalp'in devletin gücünü gösterip bölgeye takviye ekip göndererek büyüyecek olayları önlediğini ifade etti.

Bu durumdan rahatsız olduğunu ileri sürdüğü Helvacıoğlu'nun açıklamalarının haddi aştığını ifade eden Demir, Helvacıoğlu hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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