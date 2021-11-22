EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliği, Anatoila Bilim Akademisi ve Nobel Bilim Araştırma Derneği'nin destekleriyle hazırlanan 8. Ulusal Botanik Kongresi çevrim içi olarak düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, alanında yetkin bilim insanları tarafından 48 sözlü bildirinin sunulduğu kongreye, 72 yazar ve 4 çağrılı konuşmacı katılım gösterdi.

TÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Güneş'in oturum başkanlığı yaptığı kongrede, Türkiye'de botanik alanında yapılan bilimsel çalışmalar, Resimli Türkiye Florası yazım aşamaları, ulusal ve uluslararası yürütülen botanik alanındaki projeler, Milli Botanik Bahçesi ve Milli Herbaryumunun Kurulumu gibi ulusal botanik bilimini ilgilendiren konular hakkında bilgi paylaşımları gerçekleştirildi.

-"Ülkemizde Roman Kültürü Araştırmaları" farkındalık eğitimi

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü koordinasyonunda, çevrim içi olarak "Ülkemizde Roman Kültürü Araştırmaları" farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitime, Edirne'den Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, araştırma görevlisi Muhammed Tağ ve Öğretim Görevlisi Tülay Tekin Yılmaz, da katıldı.

Romanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri olan Balıkesir'de yürütülecek Roman çalışmalarına katkı sağlamak yön vermek ve ortak paydada buluşmak adına yapılan araştırmalar ve saha tecrübelerinin paylaşıldığı eğitimde, Romanların ortak sorunlarından ve dezavantajlı gruplarda eğitimin önemine değinildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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