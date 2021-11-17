EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek, yeni çıkan kitaplarını takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri ve Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Işıl Usta Kara ve Dr. Öğretim Üyesi Serol Karalar, Erhan Tabakoğlu'na ziyaret ederek, yeni çıkan kitaplarını verdi.

Ziyarette Kara, "Örgütlerde Liderlik, Öznel İyi Oluş ve İşe Yabancılaşma" isimli kitabı hakkında bilgiler aktardı.

Karalar da Kara ile yazdığı "Negatif Yönlü Örgütsel Davranış" adlı kitabının içeriğini anlattı.

Tabakoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Üniversitelerin öncelikli görevi bilim üretmek ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunmaktır. Değerli hocalarımı bilim dünyasına kazandırdıkları kitaplardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜ'de Otomotiv Sektöründe Atölye Teknik Eğitimi

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Algurlar Otomotiv iş birliğinde düzenlenen "Otomotiv Sektöründe Atölye Teknik Eğitimi" tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Algurlar Otomotiv iş birliğinde düzenlenen eğitimlere, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler katıldı.

Teknik eğitmen Bülent Ilıpınar tarafından verilen eğitimlerde Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkapı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Didem Tuncay ile Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Cem Canan, Öğretim Görevlisi Elif Gül ve Öğretim Görevlisi Nedret Noyan Özkayalı da yer aldı.