EDİRNE (AA) - Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği (ELYD) Başkanı Atıl Erman, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, üniversite, Edirne Lisesi ve ELYD'nin birlikte yürüttüğü çalışmalar ve yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi'nin, Edirne ve bölgenin sahip olduğu değerlerin geniş kesimlere ulaşmasında oldukça önemli bir rol üstlendiğini belirten Atıl Erman, üniversitenin her alandaki bilgi, birikim, tecrübe ve donanımıyla Edirne Lisesi'ne ve öğrencilerine önemli değerler kazandıracağına inandıklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne Lisesi'nin her daim Türkiye'nin öncü liselerinden biri olduğunu, bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunacak projeler üretmeye devam edeceklerini aktardı.

Ziyarette, Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk de yer aldı.

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Yönetimi dergisi yayımlandı

Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan "Kalite ve Strateji Yönetimi" isimli dergi yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Işıl Usta Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Serol Karalar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek ilk sayısı yayımlanan dergiyi takdim etti.

Üniversite olarak kalite ve stratejik yönetim anlayışının her alanda öncelikleri olduğunu belirten Tabakoğlu, "Uzun zamandır kalite ve strateji alanında akademik düzeyde ve profesyonelce çalışıyoruz. Bu çalışmalardan edindiğimiz tecrübeleri, yayın hayatına başlayan dergimiz aracılığıyla tüm Türkiye ile paylaşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yılda iki kez yayımlanacak olan uluslararası hakemli Kalite ve Strateji Geliştirme dergisi, makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmiyor. Derginin sahipliğini Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, baş editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Serol Karalar, editörlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Işıl Usta Kara üstleniyor.

Uzunköprü Belediye Başkanı Becan, Atatürk Mahallesi'ni ziyaret etti

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Atatürk Mahallesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kahvehanede mahalle halkıyla bir araya gelen Becan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Sosyal ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Becan, "Halkımız ile birlikte şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz. Güçlü demokrasinin bir gereği olarak halkın sorunlarını halka danışarak çözüyoruz. Nazik misafirperverliklerinden dolayı Atatürk Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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