SÜLOĞLU, EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü bağlantı yollarının 2023 yılı başında tamamlanacağını, iki ay önceki basın açıklamasında ifade ettiğini belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hız kazanan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü bağlantı yolları projesini yerinde incelediğini bildirdi.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın, hükümetin Edirne yatırımlarından rahatsızlık duyduğunu ileri süren İba, şunları kaydetti:

"Rahatsız olmuş ki en ufak bir fikri ve bilgisi olmadığı bu büyük projeye ve hizmete çamur atmakta hiç vakit kaybetmemiş. Kendisinin bu hızından anlıyoruz ki bizim sıkı takipçimiz. Pekcanlı, buyurmuş ki 'AK Parti İl Başkanı bile bu projenin ne zaman biteceğini bilmiyor' Böyle bir şey olabilir mi? Bu mümkün olabilir mi? Bir insan, 'sırf bir şekilde muhalefet edeyim de nasıl edersem edeyim' derse işte böyle komik duruma düşer."

İba, projenin 2023 yılı başında tamamlanacağını iki ay önceki basın açıklamasında ifade ettiğini belirtti.

-İba yolları eleştirdi

Edirne'nin alt yapı sorunlarının çözülemediğini savunan İba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kış geldi, biz yine yollarda bata çıka yürüyeceğiz, evlatlarımız yine okullarına giderken perişan olacak, araçlarımız yine yollarda kalacak, çamur deryası içinde. Biz yine bu mezbeleliği çekeceğiz. Bu bize, bizim şehrimize reva mıdır? Siz kaç dönemdir bu şehrin belediyesini yönetiyorsunuz? Hiç mi sokaklara çıkıp şu yolların sokakların halini görmüyorsunuz? Hiç mi vatandaşa iki satır hal hatır sormuyorsunuz? Hiç mi sosyal medya, yerel basın takip etmiyorsunuz? Halkın altyapı isyanı yorumlarını da mı görmüyorsunuz? Ben bu kadarına pes diyorum. Bu siyaset değildir Sayın Pekcanlı."

-DOÇEK Likya yolunda yürüyecek

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Likya yolunda yürüyüş etkinliği düzenleyecek.

Türkiye'nin ilk uzun rotalı yürüyüş yolu olarak 1999 yılında amatör tarihçi Kate Clow tarafından işaretlenen Likya Yolu'nu yürüyecek 16 kişilik DOÇEK ekibi, yarın akşam yola çıkıyor.

DOÇEK'ten yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'da son bulan ve yaklaşık 500 kilometre olan parkur yürüyüşçüler tarafından farklı etaplar halinde geçiliyor.

DOÇEK ekibi, parkurun Orta Likya olarak adlandırılan Kaş-Olympos arasındaki 100 kilometrelik bölümünü yürüyecek.

Etkinliğin bir hafta sürmesi bekleniyor.

Yürüyüşçüler bu sürede kamp yüklü ve sırt çantalı olarak yürüyüşlerini tamamlayacaklar.

-MHP Süloğlu'nda vatandaşları ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Süloğlu ilçesinde bulundukları ziyarette kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Süloğlu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

MHP'nin hak ettiği yere geleceğini ifade eden Tercan, "MHP Süloğlu'nda söz sahibi olacaktır. MHP hak ettiği yere gelecektir. MHP Süloğlu'nda şaha kalkacak, herkes şaşıracak. MHP göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez." ifadelerini kullandı.

Haberi Kaydet