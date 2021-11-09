KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesindeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve müzede incelemelerde bulundu.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, müzenin geçmişin izlerini ve hatıralarını ziyaretçilere sunacağını belirtti.

Restorasyon çalışmalarının titizlikle devam ettiğini aktaran Helvacıoğlu, "Keşan Kent Müzemiz kentiyle iç içe yaşayan bir müze olacak. Mücadelemiz şehrimizin geçmişinin geleceğe miras kalması için devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Koruklu köyündeki çöpler rehabilite edilecek

Keşan Belediyesi ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nce Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yer teslim töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Helvacıoğlu ve Keşan Orman İşletme Müdürü Ertunç Can Polat, müdürlükte düzenlenen törende sözleşme imzaladı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, çevrenin sözde değil özde korunacağını belirtti.

Koruklu'daki çöplerin rehabilite edileceğini aktaran Helvacıoğlu, "Doğayı koruyacak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakacağız. Mücavir alanlarımız Erikli, Yayla ve Danişment'in yaklaşık 30 yıldır vahşi çöp depolama sahası olan Koruklu köyündeki alanın rehabilitasyonu projesi için orman işletmeden yer teslimini aldık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Edirne İl Genel Meclisi toplandı

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı 7. birleşimi gerçekleştirildi.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığındaki birleşimde gündem maddeleri okundu.

Geçmiş, toplantıda yaptığı konuşmada, önceki yıllarda tüm kurum müdürlerinin projelerini İl Genel Meclisinde anlattığını anımsattı.

Bu yıl geleneğin devam edemeyeceğini aktaran Geçmiş, kurum müdürlerinden 3'ünün toplantıya katılmasına izin çıktığını diğerlerini katılamayacağını kaydetti.

Geçmiş'in konuşmasın ardından grup üyeleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.