KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşları 2. el eşya bağışına davet etti.

Helvacıoğlu, belediye tarafından Atatürk Parkı'nda açılan 2. el eşya çadırında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden buyana 200 bin kullanılabilir eşyayı ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını belirtti.

Bağış yapmak isteyen vatandaşların 2. el eşyalarını Keşan Belediyesi İtfaiyesi alanındaki merkeze getirebilecekleri gibi belediyeyle irtibata geçerek evlerinden de aldırabileceklerini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmet çadırımız ile ilgili dikkat çekmek istediğim en önemli konu, sizin önemsemediğiniz bir eşya, başka biri için hayati önem taşıyor olabilir. Bunu göz ardı etmeden tüm vatandaşlarımızı ikinci el yardımlara destek vermeye davet ediyorum. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, sosyal belediyecilik uygulamaları ile ilgili önemli çalışmalara imza atıyor. Kullanılmayan eşya yardımları da bu çalışmalardan yalnızca biri. Gerçek anlamda bir ihtiyaç sahibine ulaşmak kadar güzel bir hizmet yoktur. Ben destek veren ve paylaşan herkesi kutluyorum."

TÜB "Dergi Editöryal ve Dizin Başvuru Süreçleri Eğitimi" düzenlendi

Trakya Üniversiteleri Birliği (TÜB) Akademik Dergi Çalışmaları Alt Çalışma Grubu tarafından "Dergi Editöryal ve Dizin Başvuru Süreçleri Eğitimi" düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Balkan Medical Journal baş editörü, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabiim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Koçak'ın yaptığı online eğitimde, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadri Kıran ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Caner Ekizcelioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Bandırma Onyedi Eylül, Çanakkale Onsekiz Mart, Kırklareli, Tekirdağ Namık Kemal ve Trakya Üniversitesi'nden birçok katılımcı tarafından izlenen eğitimde, makale seçimi, değerlendirme, revizyon, yayın süreçleri ile ulusal dizin başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Becan'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Becan, parti genel merkezindeki ziyarette, encümen üyesi olduğu Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nin 27 - 28 Kasım'da Uzunköprü'de gerçekleştireceği Orman ve İnsan Çalıştayı hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Ziyarette, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile Birlik Başkan Vekili, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan da yer aldı.

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı, eski başbakanlardan Ecevit'i andı

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, yayımladığı mesajla eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı.

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanlığı da yapmış Ecevit'in halkı düşünerek kendini Türk milletine adadığını belirtti.

Ecevit'in "Halkçı Ecevit" sıfatıyla ödüllendirildiğini ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Ecevit, ezilenlerin umudu olduğu için 'Karaoğlan' sıfatını çok hak etmiş bir genel başkandır. Türkiye'de ayak basmadık ilçe ve köy bırakmayarak siyasetin sahada, alanda yapılacağını bize gösteren bir devlet adamıydı. Başbakanlık döneminde 1974 Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştirmiş, 1999 yılında da terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesini başarmış büyük bir devlet adamıdır. Dünyada da saygın bir devlet adamı olan Ecevit'i ölümünden bugüne hala 'çiftçi dostu', 'işçi babası', 'Kıbrıs fatihi' olarak anıyoruz, hala özlüyoruz ve 'ruhu şad olsun' diyoruz."

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