KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede başlatılan asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Katkılarından dolayı Çolak'a teşekkür eden Helvacıoğlu, "Keşan'ımızda kısa sürede yapmış olduğumuz yollar için başta Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal, Karayolları 1. Bölge Müdürümüz Turgay Çolak, Edirne AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımıza Keşan Belediyesi ve tüm Keşanlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu belediye ekiplerini ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek projeler hakkında çalışanlarla değerlendirmelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, mesai sonrası Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yapımı devam eden spor tesisleri hakkında bilgi alan Helvacıoğlu, "Atatürk Stadyumu'muz, spor salonumuz, yüzme havuzumuz, semt sahalarımız ile ilgili çalışmalarınızı değerlendiriyor planlamalarımızı yapıyoruz, geleceği tasarlayarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çildam'dan Keşan Belediyesine ziyaret

Edirne İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çildam ve Helvacıoğlu ziyarette bölgedeki istihdam olanaklarını artırmak için işbirilği çalışmalarını değerlendirdi.

Ziyarette, Keşan İŞKUR Şube Müdürü Mehmet Yazıcı da yer aldı.

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