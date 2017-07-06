Edirne'den Kısa Kısa

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, öğrencilere yönelik açılan yaz kurslarının devam ettiğini bildirdi.



İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin yaz tatilinde eğlenceli vakit geçirirken öğrenmelerine de katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



Üç farklı branşta öğrencilere kurslar verildiğini aktaran İşbilen, "Basketbol ve voleybol branşlarında profesyonel antrenör eşliğinde öğrencilere eğitim veriliyor. Ergene Kapalı Spor Salonu'nda salı ve çarşamba günleri yapılan kurslara ilgi güzel. Gitar kursu ise salı, çarşamba ve perşembe günleri Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Tüm öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz. Kurslar 25 Ağustos'ta sona erecek" ifadelerini kullandı.



-İpsala'da belediyenin çalışmaları



İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, belediye ekiplerinin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.



Kerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnafın ve vatandaşların istek ve sıkıntılarını yerinde dinlediklerini belirtti.



Belediye ekiplerinin sorunları kısa sürede çözmeye çalıştığını anlatan Kerman, "Kapucu Mahallesi'nde inşaatını tamamladığımız muhtarlık binamızın çevre düzenlemesini yapıyoruz. İlçemizdeki çalışmalarımız kapsamında, kapalı pazaryerini ziyaret ettik. Kapalı pazaryerimizde yer alacak stantları belirledik." diye konuştu.