Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçe esnafını ziyaret etti.

Kaymakam Göktaş, ilçe merkezindeki işletmeleri gezerek esnafla sohbet etti, isteklerini dinledi.

Pazaryerini de ziyaret eden Göktaş, esnafın ve alışverişe gelen ilçe halkla sohbet etti, ziyaret ettiği kahvehanedeki vatandaşlarla çay içti.

Göktaş ayrıca yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Havsa'da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Havsa ilçesinde asfaltlama ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

İlçenin ana caddelerinde yapılacak asfaltlama öncesi gaz şebekesi döşeme işlemi yapılıyor. İşlem sonrası ekipler tarafından asfaltlama çalışmasına başlanacak.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, yapacakları yolların tekrar bozulmaması için planlı programlı çalışmaya özen gösterdiklerini belirtti.