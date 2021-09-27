EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de okullarda Kovid-19'a bağlı bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Aksal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, eğitimi uzaktan sürdürmenin mümkün olmadığını söyledi.

Çocukların sosyalleşmeye ve eğitime ihtiyaçları olduğunu belirten Aksal, "Şu ana kadar belli vakalar olmakla birlikte, bir sıkıntı yok. Edirne ilimizde kesinlikle yaşanan bir sıkıntı yok. Şu ana kadar çok şükür ne bir öğretmenimiz, ne de bir öğrencimiz koronavirüse bağlı ciddi bir sağlık sorunu yaşamadı. Bunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Aksal, üniversite öğrencilerinin yurtlara yerleştirilmesi konusunu da yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla valiliklerin öğrencilere yardımcı olduğunu ifade eden Aksal, "Bugün itibariyle şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, Edirne merkezde hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamayacak. Şu anda sırada bekleyen 300 küsur kız öğrencimiz var. 600 civarında da erkek öğrencimiz var merkezde. Biz bunları misafir ediyoruz, sıraları geldikçe kaydını yapacağız." diye konuştu.

Aksal, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Edirne ziyaretinde ihtiyaç doğrultusundaki talepleri baro başkanıyla birlikte ilettiklerini söyledi.

Edirne'ye bir adli tıp yapılmasına çok büyük ihtiyaç olduğu talebinde bulunduklarını ifade eden Aksal, "Ona keza Uzunköprü'de, İpsala'da adliye ihtiyacımız vardı. Bunların bütün çalışmaları yapıldı. Sadece 2022 bütçesinde ihale onayı için bekliyoruz. Keşan da ayrı bir bölge biliyorsunuz. Fiziki olarak mesafelerin birbirine çok uzak olduğu bir ilçe. Bugün Enez'den ağır ceza için Edirne'ye gelip gitmenin vatandaşlarımız için ciddi bir maliyeti var hem de zaman olarak ciddi sıkıntı yaratıyor. Keşan'da bir ağır ceza mahkemesinin kurulması ve mevcut adliye binasının genişletilmesiyle ilgili bir talebimiz oldu. Sayın bakanımız bu çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi. İnşallah biz de bunların takipçisi olacağız. Yapılması için gayret göstereceğiz." dedi.

Toplantıya İl Başkan Yardımcıları Aydoğan Akıncı, Rasim Özgün, Gökhan Balta, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çapoğlu da katıldı.

Pekcanlı, hükümetin eğitim politikalarını eleştirdi

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Kovid-19 salgınının eğitim sistemini etkilediğini belirtti.

Pekcanlı, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında hükümetin eğitim politikalarını eleştirdi.

Okullarda gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime dönüşün büyük bir mutluluk yaratması gerekirken, yetersizlikler nedeniyle eğitimin tüm paydaşlarında derin kaygılar ortaya çıkmıştır. Okullarda ihtiyaç duyulan 101 bin yardımcı hizmet personeli hala atanmamıştır. Okullarımızda hijyenin korunmasını sağlayacak bu atamaların derhal gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'na ek kaynak aktarımı yapılabilir."

Pekcanlı, parti olarak eğitimin destekçisi olduklarını belirterek, gerekli sayıda derslik ve okulu, ihtiyaç duyulan yerlerde belediyeler eliyle inşa etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Rektör Tabakoğlu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleriyle toplantıda bir araya geldi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu, gelecek yıl Trakya Üniversitesinin 40. yılını kutlayacaklarını belirtti.

Üniversite açısından önemli bir yılı karşılayacaklarını aktaran Tabakoğlu, "Artık olgunlaşma dönemine girmiş Üniversitemizin bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerinin hem nitelik hem de nicelik açısından yükselmesi için çalışmalarımıza şimdiden başlıyoruz. Ayrıca uzun bir süredir ayrı kaldığımız öğrencilerimizle yeniden buluşmanın da heyecanını yaşıyoruz. Onlar olmadan üniversite çok sessiz. Tüm yönleriyle gelişmiş, tüm bilgilerle donanmış bireyler olarak mezun olmaları için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, merkez müdür ve temsilcilerinin yaptıkları çalışmalar ve gelecek yıl gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler hakkında bilgiler vermesi ile sona erdi.