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Edirne'den kısa kısa

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

Edirne'de 27 kursiyer avcılık belgesi almaya hak kazandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de 27 kursiyer avcılık belgesi almaya hak kazandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, DKMP ve Edirne Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde avcılık eğitim kursu düzenlendi.

Kursun ardından düzenlenen sınavda başarı gösteren 27 kursiyer avcılık belgesi almaya hak kazandı.

Kaçak avcılık denetimleri

Edirne'de kurallara uymadan avlanan 3 kişiye para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gala Gölü Milli Park Şefliğince, Enez avlak sahası ve Gölbaba mevkiinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 2 kişiye yasak günde avlanmaktan, 1 kişiye ise avcılık belgesi olmadan avlandığı için para cezası kesildi.

Vurulmuş 2'şer ördek ve bıldırcına da el konuldu.

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

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