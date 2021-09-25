EDİRNE (AA) - Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve beraberindeki heyet, Enez Deniz Gümrük Kapısı inşaat alanını ziyaret etti.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Göktaş, müteahhit firma yetkililerinden ve İl Özel İdaresi mühendislerinden bilgi aldı.

Göktaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlığında çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın Enez'i uluslararası ticarete ve turizme açacağını kaydetti.

Sahil Gözetleme Radarı Enez'de çalışmalarına başladı

Enez Kaymakamlığı, SERDAR-7M Sahil Gözetleme Radarı'nın çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, radarın ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildiğini belirtti.

Radarın sınıfında dünya birincisi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı envanterinde yer alan radar 42 metre yükseklikte 48 deniz miline kadar tespit ve takip imkanı sağlayabiliyor."

Karayün'den ziyaret

Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Genel Başkanı Nezir Karayün, derneğin Edirne şubesini ziyaret etti.

Karayün, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel basının sorunlarını konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Derneğin Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir'in yerel medyada başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu anlatan Karayün, "Şu anda 45 ilde şube ve temsilcilikleri bulunan Türkiye Yerel Basın Birliği ailesiyiz. Bu ailenin 6 şubesi var, 40 temsilcimiz var. Bu şubelerin arasında en aktif çalışan Erdoğan Demir'e teşekkür ederiz." dedi.

Karayün, konuşmasının ardından Demir'e plaket takdim etti.

Demir de ziyaretten memnuniyet duyduğunu, yerel basının nabzını tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette derneğin üyeleri de yer aldı.