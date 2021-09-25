Edirne'den kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'den kısa kısa

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve beraberindeki heyet, Enez Deniz Gümrük Kapısı inşaat alanını ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve beraberindeki heyet, Enez Deniz Gümrük Kapısı inşaat alanını ziyaret etti.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Göktaş, müteahhit firma yetkililerinden ve İl Özel İdaresi mühendislerinden bilgi aldı.

Göktaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlığında çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın Enez'i uluslararası ticarete ve turizme açacağını kaydetti.

Sahil Gözetleme Radarı Enez'de çalışmalarına başladı

Enez Kaymakamlığı, SERDAR-7M Sahil Gözetleme Radarı'nın çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, radarın ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildiğini belirtti.

Radarın sınıfında dünya birincisi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı envanterinde yer alan radar 42 metre yükseklikte 48 deniz miline kadar tespit ve takip imkanı sağlayabiliyor."

Karayün'den ziyaret

Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Genel Başkanı Nezir Karayün, derneğin Edirne şubesini ziyaret etti.

Karayün, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel basının sorunlarını konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Derneğin Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir'in yerel medyada başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu anlatan Karayün, "Şu anda 45 ilde şube ve temsilcilikleri bulunan Türkiye Yerel Basın Birliği ailesiyiz. Bu ailenin 6 şubesi var, 40 temsilcimiz var. Bu şubelerin arasında en aktif çalışan Erdoğan Demir'e teşekkür ederiz." dedi.

Karayün, konuşmasının ardından Demir'e plaket takdim etti.

Demir de ziyaretten memnuniyet duyduğunu, yerel basının nabzını tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette derneğin üyeleri de yer aldı.

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır."

 Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini duyurdu: Hayal edebilmek bile mümkün değildi

Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini duyurdu: Hayal edebilmek bile mümkün değildi

 'Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?' sorusuna jeoloji uzmanından yanıt: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli

"Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusuna jeoloji uzmanından yanıt: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Nihat Özdemir Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Mehmet Fatih Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:24:29. #1.12#