KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Mustafa Özay'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyarette Özay'a yeni görevinde başarı diledi.

Vatan savunmasında her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Helvacıoğlu, "Komutanımıza Keşan'ımızdaki yeni görev yerinde başarılar diliyoruz. Allah daima Mehmetçiğimize yar ve yardımcı olsun." ifadelerini kullandı.

MHP heyetinden Meriç ilçesine ziyaret

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindekiler Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tercan ve beraberindekiler Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı'yı ziyaret etti, yeni görevinde başarılar diledi.

MHP heyeti, AK Parti Meriç İlçe Başkanı Mustafa Mete'yi de ziyaret etti

-Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan 1 yaşında

Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun katılımıyla birinci kuruluş yılını kutladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Radyo Günebakan Genel Yayın Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Başar Hatırnaz, geçen yıl ağustos ayında test eylül ayında ise 106.2 Mhz frekansından karasal yayına başlayan Radyo Günebakan'ın, kısa süre içerisinde büyük bir dinleyici kitlesine ulaştığını belirtti.

Müziğe olduğu kadar söze de yer verilen bir radyoculuk anlayışı ile yola çıktıklarını ifade eden Hatırnaz "Radyomuz; bölgenin buluşma noktası oldu. İnternet ve aplikasyonlar üzerinden sesimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Pandemi nedeniyle programlarımızda istediğimiz düzeyi henüz yakalayamamış olmakla beraber yüz yüze eğitimlerin başlaması ile kısa sürede hedefimize ulaşacağız. Mottomuzda belirttiğimiz gibi yaşama ve her yeni güne değer katacağız." dedi.

Radyo Günebakan'ın kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Hatırnaz, kendilerinden desteklerini esirgemeyen Rektör Tabakoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi ile çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Yakın zamanda birçok programın hayata geçeceğini dile getiren Tabakoğlu da "Öğrencilerimizin geri dönüşü ile radyomuzda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Yepyeni programlarla dinleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Üniversitemiz ile bölgemiz ve Balkanlar arasında köprü olacak radyomuz, sesimizi çok daha geniş kitlelere taşıyacak. Sağlıktan sanata, eğitimden spora her alanda yapılacak programlar ve kaliteli müzik yayınlarıyla Radyomuz; Üniversitemizi, şehrimizi ve bölgemizi tüm dünyaya tanıtacak." diye konuştu.

"Sizinle Aynı Frekanstayız" sloganıyla tüm dinleyicilerini Radyo Günebakan'da buluşturduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu; Genel Yayın Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Hatırnaz, Öğr. Gör. Nur Yılmaz Ercin, Öğr. Gör. Rüya Delice ve tüm ekibe teşekkür ederek hep birlikte 1. yaş günü pastasını kesti.

Radyo Günebakan Power App, Spotify ve http://radyogunebakancanli.trakya.edu.tr/ ve 106.2 Mhz frekansından dinlenebiliyor.