EDİRNE (AA) - Edirneli yazar Sabriye Cemboluk ve yayınevi sahibi Şeref Kurtiş, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na üye oldu.

Vakıf binasına gelerek Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Vakıf Müdürü Hicran Bali'yi ziyaret eden Cemboluk ve Kurtiş, üyelik işlemlerini tamamlayarak vakıf gönüllüsü oldu.

Vakıf Müdürü Bali, Edirne Valiliği'nin himayesinde kurulan vakfın toplumsal refahın yükseltilmesine katkı sunmak misyonuyla hareket ettiğini söyledi.

Edirne'ye gönül veren herkesi vakfa davet ettiklerini belirten Bali, "Edirne şehrimizde yapılabilecek insandan doğaya, çevreye ve hayvanlara birçok alanda yönetim kurulumuzun ve gönüllülerimizin desteğiyle çalışma planları ve hedeflerimizi belirledik. Bugüne kadar birçok Edirne sevdalısı şehir gönüllüsü oldular. Bugün de üye olan Cemboluk ve Kurtiş'e teşekkür ediyorum." dedi.

Yazar Cemboluk ise Edirne'nin çok kıymetli bir şehir olduğunu ifade etti.

Vakfın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan "Bu şehir bize bin yıllar öncesinden bırakılmıştır. Bizim de görevimiz onu koruyup bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Tüm Edirnelilerin gönlünden bir parça bu vakfa destek olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kurtiş de kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara destek vereceklerini dile getirdi.

Belediye personeline iletişim semineri

Keşan Belediyesi personeline "Etkili iletişim" semineri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda Psikolog Kübra Yağcı tarafından verilen seminerde etkili konuşma, etkili iletişim, beden dili ve empati kurma gibi konular işlendi.

Programa katılan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, personelin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimi daha da geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda her alanda olduğu gibi iletişim konusunda da kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bu kapsamda eğitim ve seminerlerimiz devam edecek. Bu eğitim ve seminerler sayesinde personellerimiz, vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve etkili hizmet üretecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Keşan'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kent Ormanı'nda yürüyüş düzenlendi.

Belediye tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.

Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam için önemli olduğunu belirtti.

Fiziksel aktivitenin yapılmasını sağlayacak alanlar oluşturma çabasında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımızda günlük fiziksel aktiviteleri teşvik edecek ve aktivite yapılmasına olanak sağlayacak birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bisiklet yolları, modern yürüyüş kaldırımları, sertifikalı egzersiz eğitimleri, bisiklet ve yürüyüş günleri, otomobilsiz kent günleri ve daha birçok çalışma ile bu konuyu dert edinen bir belediyeniz olduğunu bilin istiyoruz."

Etkinlikte vatandaşlara battaniye ve şal hediye edildi.