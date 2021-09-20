Edirne'de, vatandaşların kullanmadığı giyim eşyalarıyla elektronik ve ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak için kent merkezi ve Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa ilçelerine toplama kumbaraları kondu.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Katı Atık Yönetimi Birliğince (EDİKAB) temin edilen giysi tekstil kumbarası ve mobil atık getirme konteynerleri ile geri dönüşüme katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı ve EDİKAB Başkanı Recep Gürkan, uygulama ile amaçlarının kent genelinde sıfır atık olduğunu belirtti.

Vatandaşların geri dönüşüm uygulamasına destek vereceğine inandığını aktaran Gürkan, "Birlik olarak amacımız kent genelinde üye ilçe belediyeleri ile birlikte sıfır atık sisteminin yaygınlaştırmak. Vatandaşlar arasında farkındalık yaratmak. İlk etapta belirli noktalara konulan konteynerler ilerleyen zamanda artırılacak. Sosyal belediyeciliğin gereği olan bu uygulamamıza tüm vatandaşlarımızın amacına uygun olarak gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Birlik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında toplanan kıyafet, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak.

Mobil atık getirme merkezi aracılığıyla da atık elektrikli ve elektronik eşyalar, kağıt ve karton atıkları, plastik ve metal atıkları, karışık ambalaj atıkları, bitkisel atık yağ ve atık piller toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Gürkan sanayi esnafıyla bir araya geldi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi yönetimi ile kahvaltıda buluşarak yapılacak çalışmalar konusunda görüşmelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kooperatifi Başkanı Cafer Rokovet sitenin sorunları ve talepleri hakkında Gürkan'a bilgiler verdi. Gürkan'da bu konularda neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Toplantıya Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır, Yaver Tetik, Hüsnü Güler ve birim müdürleri de katıldı.

Daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle sanayi sitesini gezen Gürkan, esnaflarla sohbet ederek onların da taleplerini dinledi.