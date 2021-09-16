Edirne'den kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'den kısa kısa

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'nin Edirne'de yeni üyeleriyle gücüne güç kattığını belirtti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'nin Edirne'de yeni üyeleriyle gücüne güç kattığını belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada azimle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Hedeflerinin 2023 seçimlerinde milletvekili çıkarmak olduğunu aktaran Tercan, "Edirne'de MHP'ye büyük ilgi var. Herkes kendi isteği ile partimize gelerek üye oluyor. Partimizi ziyaret eden vatandaşlarımız bizleri çok mutlu ediyor. " diye kaydetti.

Öğrenciler Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlköğretim Haftası dolayısıyla Bahçeşehir Koleji'nin 1. sınıf öğrencilerini makamında ağırladı.

Öğrenciler ziyarette Helvacıoğlu'nun makamına oturtarak fotoğraf çektirdi..

Çocukların ve gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Helvacıoğlu, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için projeler üretmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Ziyarette, Bahçeşehir Koleji Keşan Müdürü Kenan Baran, öğretmenler İsmail Çomak ve Dilara Nisa Ağtaş yer aldı.

Yeteneğinle Engelini AŞ Projesi

Yeteneğinle Engelini AŞ Projesi'nin paydaşları Edirne'de bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Hüseyin Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi yetkilileri ve çeşitli ülkelerden gelen paydaşlar kentteki bir tesiste toplantı gerçekleştirdi.

Arpacı, projeyle 5 ülkede bulunan yetişkin engelli bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerini sağlayacak uluslararası bir ölçme aracı geliştirildiğini kaydetti.

Projede uygulanan ölçek doğrultusunda ulaşılmış olan 741 öğrencinin yetenekleri doğrultusunda halk eğitimi kurslarına ve meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi yapıldı.

Yeteneklerini keşfeden yetişkin engelli bireyler beş ülkede spor, resim, fotoğrafçılık, bahçecilik, tiyatro, müzik, dans, el sanatları, aşçılık ve bilgisayar gibi alanlarda açılan kurslara katılarak kursları başarıyla tamamladı.

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere neden oldu

İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere neden oldu

 Ekmek pişirirken tandıra düşüp yanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Üner Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Okan Buruk Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:47:14. #1.17#