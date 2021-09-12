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Edirne'den kısa kısa

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Ufuk Çapkur, ülkücü şehitleri anma mesajı yayımladı.

Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Ufuk Çapkur, ülkücü şehitleri anma mesajı yayımladı.

Çapkur, mesajında, binlerce ülkü eri ve ülkü şehidinin unutulmayacağını belirtti.

Ülkücülüğün en büyük unvan, şehadet ve en yüce makamın adı olduğunu aktaran Çapkur, şunları kaydetti:

"Milletini sevmenin bedelini dar ağaçlarında ödeyen şehit ülküdaşlarımız Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu, Selçuk Duracık unutulamaz. Onlar bizim şerefli geçmişimizin abideleridir. Mücadeleleri rehberimiz, davaları yolumuz olsun. Bir gün yaşayanlar tarih olur. Bugünler çok geride kalırsa ve beşerin hafızası olur da bir gün kurursa niyazım odur ki Cenab-ı Allah nesillerimize unutturmasın. İlahi bir sır gibi hatıraları, davaları ve dünyaları daim olsun. Mekanları cennet olsun. Kabirleri nur olsun. Allah, her birinden ayrı ayrı razı olsun."

Yöresel ürünler Bulgaristan'da tanıtıldı

Keşan'ın yöresel ürünleri Bulgaristan'da tanıtıldı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Keşanlı kadınların üretime devam ettiği belirtildi.

Yöresel ürünlerin ününün sınırları aştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne Müze Müdürlüğü ve Sozopol Belediye Kültür Enstitüsü Müze Merkezi'nin düzenlemiş olduğu Avrupa Birliği projesinde Keşan'ımızı temsilen TEKKOOP olarak katılım sağladık. Kadın kooperatiflerimiz ile bölgemizin ürünlerini her platformda tanıtmaya devam edeceğiz."

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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