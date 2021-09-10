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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, muhtarlarla bir araya geldi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Keşan Muhtarlar Derneği ziyaretinde, ilçenin gelişmesi ve vatandaşların mutluluğu için çalıştıklarını belirtti.

Helvacıoğlu, muhtarlardan gelen talepleri hızla değerlendirip, çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Ziyarette, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik de yer aldı.

Keşan Kent Meydanı Projesi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, proje çalışmalarının yürütüldüğü İstanbul'daki mimarlık ofisini ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Helvacıoğlu, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatıldığını belirtti.

İlçenin güzel bir meydana kavuşacağını aktaran Helvacıoğlu, "Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayan bir proje olması için görüşlerimizi ve isteklerimizi ilettik." dedi.

Ziyarette, Keşan Belediye Başkan yardımcıları Nuran Uslu ve Ali Ünal ile Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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