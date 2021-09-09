Edirne'den kısa kısa

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, açıklanan çeltik alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını savundu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, açıklanan çeltik alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını savundu.

Çakırlar, yaptığı yazılı açıklamada, ton başına baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için ise 4 bin lira alım fiyatı açıklandığını belirtti.

Fiyatlarda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 25'lik bir artışın söz konusu olduğunu hatırlatan Çakırlar, "Peki girdi maliyetlerinde ne kadar artış yaşandı? Geçen seneye oranla bir çok girdi maliyetinde yüzden 100'den fazla bir artış oldu. Çalışmalarımızda maliyetlerin 5 bin 200 liradan kesinlikle aşağıda olmadığını gözlemlemiştik." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı İba belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, il başkanlığında düzenlenen toplantıda AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilçelerde yapılması planlanan projeler görüşüldü.

İba, belediyelerin devam eden yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi aldı, birlik ve beraberlik içinde Edirne'de çok işler başarılacağını belirtti.

AK Parti belediyeleri olarak vatandaşlara verdikleri vaatlerin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Keşan'ımızda kaldırımlar ve yollar adeta baştan yenilendi. Gençlere, kadınlara kısacası kentte yaşayan tüm hemşerilerimize dokunulacak onlarca hizmet hayata geçirildi. Havsa'mızın çehresi değişti. Havsa dere ıslah edildi ve artık adı taşkınlar ile anılmıyor. Lalapaşa'mız TOKİ konutlarımız ile vatandaşlarımız en uygun koşullarda ev sahibi oldu. Doğalgaz ve şehir içme suyu şebeke sistemi yenileme çalışmaları ve ana caddede güzelleştirme çalışmalarıyla birlikte Lalapaşa'mız bir başka görünüm kazanacak ve ışıl, ışıl olacak.

Yenimuhacir Beldemizi 30 yılı aşkın süredir ilk kez sıcak asfalt ile tanıştırdık. Beldemizde bulunan köprümüzü genişleterek çift yönlü hale getirdik. Esetçe'de yenilenen içme suyu şebekesi sonrası yollarımızda kilit taş çalışmalarımıza başladık. Subaşı Beldemize doğal gazı getireceğiz dedik. Çalışmalarımıza başladık ve hızlıca devam ediyoruz. İçme suyu kuyularımızı faaliyete geçirdik. Yollarımızı sıcak asfalt ile düzenledik. Yenikarpuzlu Beldemizde okulumuzdan, belde meydanımıza, semt sahalarından modern spor salonuna, yeşil alan dinlenme alanlarından derelerimizin ıslahına kadar onlarca hizmeti beldemize kazandırdık."

TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'ye geliyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Edirne İl Başkanı Murat Er, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 11 Eylül Cumartesi günü Edirne'ye geleceğini bildirdi.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, Sarıgül'ün büyük kurultay için adaylığını Edirne'deki toplantıda açıklayacağını belirtti.

Genel Başkan Sarıgül'ün açıklama için Edirne'yi seçmesinin ayrı bir onur ve gurur olduğunu aktaran Er, "Büyük kurultayımız ilk kurultay olması açısından önemli olduğu gibi muhalefette yapmış olduğumuz son kurultay olması açısından önem arz etmektedir. Çünkü bir sonra ki kurultayımız iktidarda gerçekleştireceğimiz kurultay olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun genel kurulu Edirne'de yapılacak

Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun 27. Dönem Genel Kurulu'nu 16-17 Ekim tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

Genel kurul öncesi Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu Edirne'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Sözcüsü ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, kent konseylerinin yeni dönemde iklim değişikliğini gündemine alacağını söyledi.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğini belirten Kumru, "Yeni dönemde burada iklim krizini tartışacağız. İklim krizine karşı kent konseylerinin Türkiye'de nasıl bir pozisyon alması gerektiğini ve yerelde nasıl bir hareket kabiliyeti geliştirmemiz gerektiğini, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri ve kamu ayağını nasıl harekete geçirebileceğimizi tartışacağız." şeklinde konuştu.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük ise genel kurulun ardından Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu dönem sözcülüğünün Edirne'ye geçeceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar