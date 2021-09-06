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Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 250 öğrencinin alınacağı Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'ne 2 bine yakın aday başvuru yaptı.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde yeni eğitim-öğretim yılında engelliler için 25, milli sporcular için 29, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son üç yıl içerisinde başpehlivanlık müsabakalarında güreşmiş ya da son üç yıl içerisinde deste boy ve üzerinde ilk 3 dereceye giren yağlı güreşçiler için 6, kadın adaylar için 75 ve erkek adaylar için 115 olmak üzere toplam 250 kontenjan ayrıldı.

Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine yerleşebilmek için zorlu yetenek sınavlarında ter döktü.

Fakülteye yerleşecek 250 kişi arasına girebilmek için birbiriyle kıyasıya mücadele eden öğrenci adayları futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm branşlarında yeteneklerini sergiledi.

Özel Yetenek Sınavı sonuçları, adayların yerleştirme puanlarına göre asil ve yedek listeler ile başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin internet adresinden açıklanacak.

Kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 6-10 Eylül'de yapılacak.

"Hasanbey" kavunu satışa çıktı

İpsala ilçesinde "Hasanbey" kavunu satışa çıktı.

Sultanköy köyünden kavun üreticisi Kadir Ermutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 40 yıldır kavun ürettiğini belirtti.

Ürettiği kavunlardan "Hasanbey" cinsi kavunların satışa sunulduğunu anlatan Ermutlu" Dalaman cinsi kavunlarımızın kilosunu 1.5 liradan, Hasanbey cinsi kavunlarımızı da 2 liradan satıyoruz. Ancak girdi fiyatlarının artması sebebiyle üretici köylü para kazanamıyor. Tüccar da ucuza alıyor, kavunlarımız çok tatlı ama fiyatlar düşük." dedi.

Ermutlu, köy meydanına traktörlerle getirdikleri kavunları toptan ve perakende satışta yaptıklarını sözlerin ekledi.

Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı yapıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı yapıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Resim-İş Öğretmenliği programında öğrenim görmek isteyen adayların katıldıkları sınav, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası'nda koronavirüs salgını nedeniyle tek oturumda yapıldı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen sınavda adaylar, Resim-İş Öğretmenliği programında okuyabilmek için 2,5 saat boyunca ter döktü.

Öğretim elemanlarının nezaretinde gerçekleştirilen sınava giren adaylardan, sınav salonu zemininde yer alan objelerden en az 5'ini kullanarak bir kompozisyon oluşturmaları istendi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden'in de hazır bulunduğu özel yetenek sınavında öğrenciler, Resim-İş Öğretmenliği programına kabul edilebilmek için birbiriyle yarıştı.

Resim-İş Öğretmenliği programına bu yıl 20 kişilik kontenjan açıldı.

En güzel resmi yapabilmek için büyük çaba harcayan öğrenciler, sınav sonuçlarını https://egitim.trakya.edu.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

DOÇEK dağcılık ekibi Aladağlar etkinliğinden döndü

Keşan DOÇEK dağcılık ekibi Niğde Aladağlar'daki "Trans Aladağlar" etkinliğini tamamlayıp döndü.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, "Trans Aladağlar" etkinliği gibi içinde yüksek irtifa da bulunan bu zorlu faaliyetin dağcılık ekibine yeni deneyimler kazandırdığını ve bunun yeni etkinliklere zemin oluşturacağını belirti.

Eşme, faaliyetin organizasyonunda Zirve Dağcılık Genel Başkanı Orhan Kozan'a, Tekirdağ Şubesi Başkanı Adnan Gündoğdu'ya ve ekip sorumlusu Şahin Sarı ile etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı