Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime tedbirlerle yeniden başladığını belirtti.

Öğrencilerin okullarına kavuştuğunu anımsatan Gürkan, "Hepinizin heyecanını yürekten hissediyor, hepinize sağlıklı, başarılı bir yıl diliyorum. Şunu asla unutmayın, aydınlık yarınlara, güçlü ve bilinçli bir topluma ancak ve ancak iyi bir eğitim ile ulaşabiliriz. Atatürk'ün devrimleri ve ilkeleri her zaman ışığınız olsun. İyi dersler çocuklar." ifadelerini kullandı.

Gürkan, salgınla birlikte ara verilen yüz yüze eğitimin tekrardan başlayacağını ve bu konuda öğretmenlere büyük görevlerin düştüğünü de kaydetti.

İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Süloğlu ilçesinde proje kapsamında ayçiçeği ekimi yapılan tarlaları ziyaret eden Bayazıt, üreticilerden bilgi aldı.

İkinci ürün ayçiçeği tarlalarını gezen Bayazıt, bitki gelişiminin güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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