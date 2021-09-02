Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi ve DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Keşan Belediyesi ve DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan sözleşmeyle Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde çalışan işçinin en düşük maaşı 4 bin 740 liraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye çalışanlarının maaşlarını en iyi noktaya getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

DİSK Genel-İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen de toplu iş sözleşmesinin Trakya'daki belediyeler arasında en iyi şartları içinde barındırdığını dile getirdi.

Zabıta Teşkilatının kuruluş yıl dönümü

Edirne Belediyesi Zabıta Teşkilatı'nın 195. yılı kutladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Zabıta Teşkilatının köklü geçmişi ile yerel yönetimlerin en önemli birimlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Zabıta teşkilatı vatandaş ve esnaf ile birebir muhatap olduğunu hem vatandaşın hem de esnafın daha konforlu bir kent yaşamına sahip olması için özveriyle görev yaptığını belirten Gürkan, zabıta ekiplerine birtakım tavsiyelerde bulundu.

Konuşmanın ardından Tüm Yerel Sen MYK Üyesi Savaş Çerkez, Tüm Yerel Sen Genel Sekreteri Mümin Tolgahan Arıcanlı, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo ve zabıta ekipleri ile pasta kesti.

Zabıta Teşkilatı'nın 195. yılı dolayısıyla esnafı gezen zabıta ekipleri, çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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