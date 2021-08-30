Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, 1 Eylül "Dünya Barış Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, 1 Eylül "Dünya Barış Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Tekin mesajında, günümüzde adil olmayan gelir dağılımının oluşturduğu yoksulluk, yoksulluktan kaynaklanan açlık, bir de buna eklenen savaş ve çatışmaların insanlık tarihinin en kötü tablosunu oluşturduğunu belirtti.

"Tüm insanlığın bütün dünyada ekilen nefret tohumlarına, toplu sömürüye, halklar arasında oluşturulan düşmanlığa karşı" gerçek barışı istediğini belirten Tekin, mesajında şunları kaydetti.

"Bölge halkları, birbirinin haklarına saygı göstererek barış ve huzur içinde yaşamak istiyor. Bir taraftan sözde Dünya Barış Günü kutlanırken, diğer taraftan bilhassa İslam coğrafyasının katliamlarla kan gölüne dönüşüyor. Biz, yüzyıllarca geniş bir coğrafyada dini, ırkı ne olursa olsun adil paylaşım ve insan temel haklarını koruyarak bir arada barış ve huzur içinde yaşatmış bir milletin bakiyesiyiz.

Ama gelin görün ki bugün insanlarımız bu güzelliklerden mahrumdur. Özlediğimiz barış ve huzura kavuşmak istiyorsak, emperyalist güçlerin sömürü çarkından kurtulup kendi medeniyet değerlerimize, adil düzene dönmemiz gerekir. İşte o zaman 'Dünya Barış Günü' huzur içinde kutlanır."

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çapkur'un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Ufuk Çapkur, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Çapkur mesajında, Türk milletinin bayramını tebrik etti.

Geçmişte yaşanan olayların tekrarlanmaması için Türk tarihinin iyi bir biçimde bilinmesi ve yaşanan olaylardan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Çapkur, mesajında şunları kaydetti:

"Cennet vatanımızın tekrardan işgal edilmesine müsaade etmemeliyiz. Türk milletinin her bir ferdine ama özellikle de Türk gençliğine güveniyorum. Yarınlarımızın mirası olan çocuklarımızın bilimde ve ilimde 'Daima ileri' parolasıyla amaçları Türk mefkuresini yükseltmektir.

Bu inanç ve umutla başta Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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