Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yeşilay Edirne Şubesince düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliğinde katılımcılar Istranca Dağları'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Yeşilay Edirne Şubesince düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliğinde katılımcılar Istranca Dağları'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, "Bisiklet Özgürlüktür, Bağımlı Olma, Özgür Ol" projesi kapsamında Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Yeşilay üyeleri ve Yeşilay Edirne Gençlik ve Spor Kulübü gönüllülerinin katıldığı etkinlikte Bulgaristan sınırında bulunan İncesırt ve Evrentepe köyleri arasında 11 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi.

Grup yürüyüşün ardından Dupnisa Mağarası'nı ziyaret etti.

Kaymakam Göktaş'a ziyaret

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Gülçavuş köyünde meydana gelen orman yangını görüşüldü.

İlçedeki tarımsal faaliyet programı çerçevesinde hayata geçirilen ve planlaması yapılan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Köy merasında karaçalı ilaçlaması yapıldı

İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyü merasında karaçalı ilaçlaması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mera ıslah projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilen 600 litre herbisit ilaç karaçalılara uygulandı.

Teknik personel gözetiminde gerçekleştirilen ilaçlama, arıcılık faaliyetlerini etkilememesi için özenle gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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