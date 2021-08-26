Edirne'den kısa kısa

Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Ufuk Çapkur, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nce hazırlanan "Çocuklar İçin Türk Büyükleri Okuma Serisi"nin 2. bölümünün yayınlandığını bildirdi.

Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Ufuk Çapkur, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nce hazırlanan "Çocuklar İçin Türk Büyükleri Okuma Serisi"nin 2. bölümünün yayınlandığını bildirdi.

Çapkur, yaptığı yazılı açıklamada, yayının aileler tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.

İlgiye istinaden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla ikinci serinin hazırlandığını aktaran Çapkur, şunları kaydetti:

"Çocuklar İçin Türk Büyükleri Okuma Serisi sayesinde yarınlarımızın teminatı olan değerli yavrularımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği 'Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' sözünün ilhamıyla, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 'Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz.' sözünün düsturuyla hareket edeceğiz. Benim de ifade ettiğim gibi 'çocuklarımız artık 'man'ları değil 'han'ları tanıyacaktır' sözünden yola çıkarak birbirinden kıymetli çocuklarımızı okuma serisini almak üzere il başkanlığımıza davet ediyorum."

DOÇEK ekibi Aladağlara gidecek

Keşan DOÇEK ve Zirve Dağcılık Tekirdağ Şubesi ekipleri Niğde Aladağlardaki "Trans Aladağlar" etkinliğe katılacak.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Ağustos-03 Eylül tarihleri arasındaki etkinliğin hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de kazada hayatını kaybeden dağcı Emrah Özbay anısına yapıldığını belirtti.

"Trans Aladağlar" etkinliğine uzun süredir katılmak istediklerini aktaran Eşme, şunları kaydetti:

"Zirve Dağcılık Tekirdağ Şubesi'nin etkinliği ile hem oradaki dağcılarla buluşup hasret giderecek hem de dağları yerinde soluklamanın coşkusunu yaşayacağız. Etkinliğin düzenlenmesinde Zirve Dağcılık Genel Merkez Başkanı Orhan Kozan'a, Zirve Tekirdağ Başkanı Adnan Gündoğdu'ya ve faaliyet sorumlusu Şahin Sarı'ya Keşan DOÇEK adına teşekkür ediyoruz."

Yıldırım'ın "Boşluk ve Varlık" sergisi sanatseverlerle buluştu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Burak Yıldırım'ın klasik vazo formları kullanılarak üretilen birbirinden özgün 15 eserinin yer aldığı "Boşluk ve Varlık" adlı kişisel seramik sergisi online ortamda sanatseverlerle buluştu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide, bilinen vazo formları kullanılarak üretilen özgün ve yaratıcı tasarımlara sahip seramik eserler beğeniye sunuluyor.

Sanatçının, "A" ile adlı ikinci kişisel seramik sergisi ise Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu kapsamında 4-20 Eylül tarihleri arasında 'www.ilsans.com' adresinde yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci