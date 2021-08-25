Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Abdurrahman ve Şükrüpaşa mahallelerinde yarın yol çizgi çalışması yapılacağı bildirildi.

Abdurrahman ve Şükrüpaşa mahallelerinde yarın yol çizgi çalışması yapılacağı bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü altyapı ve asfalt çalışmalar ı tamamlanan alanlarda çizgi çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda yarın 08: 00-13: 00 saatleri arasında Abdurrahman Mahallesi (Şahin, Saka, Kanarya, Bıldırcın, Serçe, Balkaya, Güvercin ve Bülbül sokaklarda, 13: 00-18: 00 saatleri arasında da Şükrüpaşa Mahallesi (Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi, Kırcaali, Hacı Salim Efendi, Yolageldili Kazım Bey, Şehit Polis Nefize Çetin Özsoy, Şumnu sokaklar ile Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi eski polis lojmanlarının bulunduğu kısımda yol çizgi çalışması yapılacağı duyuruldu.

Söz konusu alanlara belirtilen saatlerde araç parkı yapılmamasının çalışmaların sağlıklı yürütülmesi açısından uygun olacağı duyuruldu.

TÜ Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi uluslararası projede yer alıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, uluslararası kapsamda gerçekleştirilecek projenin içerisinde yer alarak araştırmanın Türkiye boyutunu üstlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Güney Kore, ABD ve Fransa'da eş zamanlı olarak yürütülecek "Aile ve Kişisel Boyutların 21. Yüzyıl Becerilerinin Gelişimine Etkileri" başlıklı projede özellikle yaratıcılık becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin kültürler arası bağlamda incelenmesi hedefliyor.

Projede Emporia State University Great Plains Center for Gifted Studies Direktörü Prof. Dr. Connie Phelps, Fransa Universite de Paris'ten Prof. Dr. Todd Lubart, Soongsil University Gifted Education Research Institute Direktörü Prof. Dr. Kyung Hwa Lee yer alırken Türkiye'yi ve Trakya Üniversitesini Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dereli temsil edecek.

Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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