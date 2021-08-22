Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Keşan'da Kent Müzesi'nin restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı.

Keşan'da Kent Müzesi'nin restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede düzenlenen programda, müze restorasyonu ve teşhir tanzimi için gerekli desteği sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarihe ve kültüre sahip çıktıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Bugün İl Kültür Müdürümüz Kemal Soytürk ile protokolümüzü imzalayacağız. Tarihimize ve kültür mirasımıza sahip çıkarak, gelecek kuşaklara aktarmak adına en önemli projelerimizden olan Keşan Kent Müzemiz için bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz. Keşan için hayırlı olsun." şeklinde konuştu."

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de Keşan Belediyesi'nin müze çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi arasındaki Keşan Kent Müzesi'nin restorasyonu ve teşhir tanzimine ilişkin protokol imzalandı.

Enez'de yaz Kur-an kursuna katılan öğrenciler için program düzenlendi

Enez'de yaz Kur-an kursuna katılan öğrencilere yönelik program düzenlendi.

İlçedeki mesire alanda düzenlenen programda öğrenciler arasında çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca programa katılan 85 öğrenciye ayakkabı, 10 öğrenciye bisiklet, din görevlilerine de belge verildi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, kursa katılan öğrencilere, din görevlilerine ve muhtarlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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