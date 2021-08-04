Edirne'den kısa kısa

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Dergisi (ETTDERGİ) 3'üncü sayısıyla okurlarıyla buluştu.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Dergisi (ETTDERGİ) 3'üncü sayısıyla okurlarıyla buluştu.

ETTDERGİ Yayın Yönetmeni Neslihan Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, derginin son sayısının 6 aylık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Son sayının, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden derneğin kurucu üyesi Dr. Saadet Yardım'a ithaf edildiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Derginin 3'üncü sayısına bilimsel yayınları ve sanatları ile dünyaya mal olmuş ve alanlarında hatırı sayılır derecede tanınan Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Araştırmacısı ve Sorbon Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Philippe Colomban, İsveç Göteborg Üniversitesi HDK-Valand Tasarım ve El Sanatları Akademisi Öğretim Üyesi, İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü'nde Misafir Araştırmacı, SRII Akademisyenler Birliği Üyesi ve SRII Program Planlama Kurulu Başkanı olan Doç. Dr. Gertrud Olsson ve UNESCO Programı kapsamında, 2015 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görülen, kalemişi üstadı, Edirne'nin en gözde eseri olan Selimiye Camii ve Muradiye Camii hakkında çok değerli çalışmalar sunan mimar M. Semih İrteş ve bir çok değerli yazarın araştırmaları değer katmıştır."

TÜ öğretim üyelerinin "Negatif Yönlü Örgütsel Davranış" kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Işıl Usta Kara ve Dr. Öğretim Üyesi Serol Karalar'ın editörlüğünü yaptığı "Negatif Yönlü Örgütsel Davranış" kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı üniversitelerden yazarların katkıda bulunduğu kitap, örgüt içindeki insan davranışlarının karanlık yönlerini nedenleri ve sonuçları ile irdeleyerek bu davranışların yönetilmesi konusunda öneriler sunuyor.

Kitabın, örgütsel davranış alanında çalışan araştırmacılara ve yöneticilere ışık tutacağı düşünülüyor.

TÜ Öğretim Üyesi Akbal, kitabını Rektör Tabakoğlu'na hediye etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal, "ABD'nin Suriye Politikası ve Bölgesel Etkiler" adlı kitabını makamında ziyaret ettiği Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hediye etti.

Akbal ziyarette, Rektör Tabakoğlu'na kitabının içeriği hakkında bilgi verdi.

Arap ayaklanmalarının etkisi ile Suriye'de de başlayan olayların ABD ve Rusya'nın müdahalesi ile bir iç savaşa dönüştüğünü aktaran Akbal, "Esad iktidarı bu süreçte kurumsal ve ekonomik çöküşe rağmen iktidarı elinde tutmayı başarmıştır. Suriye iktidarının bu yapısı, uluslararası politika alanında güç mücadelesinin incelenebilmesi için de önemli bir inceleme alanı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu da kitabı hazırlamasından dolayı Akbal'ı tebrik ederek hediye için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı